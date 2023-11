Texas Chain Saw Massacre: Singleplayer Modus angekündigt

Derzeit ist "Texas Chain Saw Massacre" noch als asymmetrischer Multiplayer-Titel bekannt, doch das soll sich bald ändern. Denn während einer Frage-Antwort-Session hat Gun Media angekündigt, dass derzeit ein Singleplayer-Modus entwickelt wird und wahrscheinlich bald zur Verfügung stehen wird:

In today's gun interactive live, the following things were announced:



-More levels than 99 will be added soon, and as you level up, you will get rewards.



-Leatherface will not be mandatory to start a game



-A single player mode is being actively developed, we could see it soon pic.twitter.com/CRfFj0LJIK