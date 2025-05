The Texas Chainsaw Massacre: Support endet bald

Gun Interactive gibt bekannt, dass der aktive Support für "The Texas Chainsaw Massacre" bald endet. Ein Fenster dafür wird gleichzeitig auch genannt.

Demnach wird der aktive Support für "The Texas Chainsaw Massacre" laut Gun Interactive nach der Veröffentlichung des kommenden Mai-Patches beendet. Anschliessend werden also keine neuen Inhalte mehr erscheinen. Lediglich technische Updates, um Schritt für Schritt auf ein Peer-to-Peer-Matchmaking umzusteigen, sind angedacht. Der Titel wird aber weiterhin digital verfügbar und komplett online spielbar sein.

In "Texas Chainsaw Massacre" übernehmen wir die Rolle eines Mitglieds der berüchtigten Schlächterfamilie oder eines ihrer Opfer. Um als Opfer nicht in die Fänge der Familie zu geraten, müssen wir klug und heimlich agieren und die nötigen Werkzeuge finden, mit denen wir entkommen können. Als Mitglied der Familie müssen wir unsere Gäste suchen, verfolgen und sie daran hindern, zu fliehen. In "Texas Chainsaw Massacre" können Spieler endlich herausfinden, ob sie das Zeug zum Überleben haben oder nicht.

"Texas Chainsaw Massacre" ist seit 18. August 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.