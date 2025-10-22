The Seven Deadly Sins: Origin: Geschlossene Beta angekündigt

Netmarble hat eine geschlossene Beta für "The Seven Deadly Sins: Origin" in Aussicht gestellt. Sie beginnt noch in diesem Monat.

Demnach beginnt die geschlossene Beta von "The Seven Deadly Sins: Origin" schon am 30. Oktober und endet am 5. November. Eigentlich waren Anmeldungen dafür nur bis zum 19 Oktober über die offizielle Website möglich, aber Netmarble veranstaltet noch bis übermorgen einen separaten Event, bei dem man sich Plätze dafür sichern kann.

"The Seven Deadly Sins: Origin" war sowohl beim Summer Game Fest im Juni als auch bei der gamescom Opening Night Live im August vertreten. Zudem wurde bei dem State of Play mi September der offizielle Releasetermin verkündet.

"The Seven Deadly Sins: Origin" erschient demnach am 28. Januar 2026 für PS5, iOS, Android und den PC.