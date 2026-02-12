The Seven Deadly Sins: Origin hat einen Erscheinungstermin

Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble F&C haben einen konkreten Releasetermin für "The Seven Deadly Sins: Origin" verkündet. So wird das Free-To-Play-Rollenspiel im März erhältlich sein.

Demnach erscheint "The Seven Deadly Sins: Origin" am 16. März für PS5 und den PC. iOS und Android werden genau eine Woche später, also am 23. März, damit versorgt. Über inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen ist nichts bekannt.

Bereits im Januar war "The Seven Deadly Sins: Origin" auf März verschoben worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Seven Deadly Sins: Origin" war beim Summer Game Fest 2025 vorgestellt worden.