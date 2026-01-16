The Seven Deadly Sins: Origin verschoben

Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble F&C haben den Release von "The Seven Deadly Sins: Origin" nach hinten verschoben. Ein neues Releasefenster wird gleichzeitig aber auch genannt.

So verschiebt sich "The Seven Deadly Sins: Origin" auf März, wobei ein genauer Erscheinungstermin natürlich noch bekanntgegeben wird. Eigentlich sollte es schon am 28. Januar soweit sein.

Eine offizielle Begründung für die Verzögerung gibt es auch. Demnach erhielt man nach der geschlossenen Beta, die vom 30. Oktober bis zum 5. November 2025 ging, Feedback, das weitaus umfangreicher und tiefgreifender war, als das Entwicklerteam es erwartet hatte. Dies will man jetzt natürlich beherzigen und umsetzen.

Das letzte Lebenszeichen von "The Seven Deadly Sins: Origin" hatte es bei den Game Awards im Dezember 2025 gegeben, wo ein neuer Trailer gezeigt wurde. Unsere damalige News dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Seven Deadly Sins: Origin" ist für PS5, iOS, Android und den PC in Entwicklung.