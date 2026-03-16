The 7th Guest Remake angekündigt

Vertigo Games stellt uns "The 7th Guest Remake" vor. Einen Trailer dazu hat man ebenfalls parat.

Hier werden wir etwas mehr als eine Minute lang auf "The 7th Guest Remake" eingestimmt. Dabei bietet man eine kurzweilige Mischung aus Gameplay und kurzen Story-Sequenzen.

In "The 7th Guest Remake" kommen sechs Gäste an einem Herrenhaus an und dort ist etwas Unheimliches im Gange. Der reiche Einsiedler und Spielzeugmacher Henry Stauf lauert nämlich im Verborgenen, und eine dunkle Macht wabert über dem geheimnisvollen Haus. Wer ist also der siebte Gast? Was will Henry von seinen Gästen? Und wer wird überleben, um die Geschichte an Ende zu erzählen?

Während wir das unheimliche Herrenhaus erkunden, werden die Rätsel immer komplexer, und hinter jeder Ecke lauern Gefahren. Jeder Schatten, jedes entfernte Knarren und jedes Flackern des Lichts steigern dabei die Spannung, während das Haus langsam seine Geheimnisse preisgibt. Das Mystery-Adventure bietet neu gestaltete Rätsel, frisch erstellte Umgebungen und neu aufgenommene volumetrische Video-Performances, die das klassische Spukhaus und seine Geheimnisse für eine neue Generation von Spielern zum Leben erwecken.

"The 7th Guest Remake" erscheint in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.