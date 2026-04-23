The 7th Guest Remake erscheint im Juni

Das Horror-Adventure "The 7th Guest Remake" hat einen konkreten Release-Termin erhalten: Die Neuauflage erscheint am 4. Juni 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Versionen für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch folgen später im Jahr 2026.

Die Neuauflage ist ein modernes Remake des Klassikers von 1993. Entwickler Vertigo Games und Exkee setzen dabei auf neu aufgezeichnete volumetrische Video-Szenen, die echte Schauspieler dreidimensional in die Spielwelt integrieren und so die Atmosphäre des Spukhauses deutlich intensivieren sollen. In der Vergangeheit wurden derartige Spiele dem FMV-Genre zugeordnet (Full Motion Video)

Auch das Gameplay wurde überarbeitet: Die Rätsel wurden neu gestaltet oder erweitert und stärker in die Geschichte eingebettet. Gleichzeitig bleibt das zentrale Setting erhalten – sechs Gäste folgen der Einladung des mysteriösen Spielzeugmachers Henry Stauf in ein unheimliches Anwesen, während die Identität des titelgebenden siebten Gastes das zentrale Mysterium bildet.

Mit moderner Präsentation, dynamischen Umgebungen und überarbeiteten Puzzle-Sequenzen richtet sich das Remake sowohl an Fans des Originals als auch an Neueinsteiger, die klassische Mystery-Adventures in zeitgemässer Form erleben möchten.