The 7th Guest Remake im Launch-Trailer

Vertigo Games gab bekannt, dass "The 7th Guest Remake" ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist. Die Nintendo-Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Fast drei Jahrzehnte, nachdem das Original die Anfänge des interaktiven Erzählens mitgeprägt hat, lässt das Remake von "The 7th Guest" Henry Staufs berüchtigte Villa von Grund auf neu entstehen – mit modernisierter Grafik, überarbeiteten Rätseln und neu aufgenommenen volumetrischen Videosequenzen, die den Spieler direkt in die Geschichte eintauchen lassen.

Ihr betretet die legendäre Stauf-Villa, in die sechs Gäste unter mysteriösen Umständen eingeladen wurden. Während ihr die sich verändernden Korridore, die sich wandelnden Räume und die verborgenen Geheimnisse erkundet, müsst ihr immer komplexere Rätsel lösen und dabei die Wahrheit hinter dem rätselhaften Spielzeugmacher Henry Stauf aufdecken.