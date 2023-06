The 7th Guest VR angekündigt

Als das Originalspiel Mitte der 90er Jahre auf den Markt kam, markierte "The 7th Guest", wie Bill Gates es treffend formulierte, "den neuen Standard in der interaktiven Unterhaltung". "The 7th Guest", entwickelt von Trilobyte und Virgin Interactive Entertainment, war ein Pionier in der Nutzung von CD-ROM-Technologie. Aufgrund der beeindruckenden vorgerenderten 3D-Grafik, der ausgereiften Geschichte und der Verwendung von Live-Action-Videoclips zur Untermalung des Storytellings hat das Spiel weltweit Millionen von Fans gewonnen.

Jetzt kehrt das beliebte düstere Spiel zurück, komplett überarbeitet für VR und mit zusätzlichen Verbesserungen, um die endgültige Art und Weise zu schaffen, "The 7th Guest" zu erleben.

"Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie fasziniert ich war, als ich das Original spielte. Für mich fühlte sich alles so echt an. Und so geheimnisvoll! Die Möglichkeit, dieses kultige Spiel in die VR zu bringen, ist ein wahr gewordener Traum und ich kann es kaum erwarten, das Ergebnis mit allen zu teilen."

Game Director Paul van der Meer

Durch innovatives VR-Gameplay und die Einbindung einer volumetrischen Live-Action-Erzählung lädt "The 7th Guest VR" die Spieler in ein imposantes Herrenhaus voller kryptischer Geheimnisse und herausfordernder Rätsel ein. Hier versuchen sie, das Geheimnis des mysteriösen Besitzers des Anwesens, des Spielzeugmachers Henry Stauf, zu lüften.

Diese Virtual-Reality-Neuinterpretation des interaktiven Mystery-Puzzle-Abenteuers, das dazu beigetragen hat, das PC-Gaming zu revolutionieren, wird noch in diesem Jahr für das Meta Quest 2, Meta Quest 3 und PC-VR erscheinen.