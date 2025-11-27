The 9th Charnel: Neuer Trailer

Horrorfans dürfen sich auf eine ordentliche Gänsehaut gefasst machen: Das psychologische Horror-Adventure-Spiel "The 9th Charnel", erscheint am 30. Januar 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Spiel wird sowohl physisch als auch digital erhältlich sein.

Zur Feier der Ankündigung des Veröffentlichungstermins wurde ein brandneuer Trailer veröffentlicht, der einen tieferen Einblick in eine von finsteren Mächten beherrschte Welt bietet – inklusive unheilvoller Atmosphäre, intensiver Rätsel und nervenaufreibender Begegnungen.

Entwickelt vom Ein-Personen-Studio "Saikat Deb Creations" präsentiert "The 9th Charnel" eine einzigartige, aus mehreren Perspektiven erzählte Geschichte. Jede Figur ist in einer Welt gefangen, die durch gefährliche Kulte und deren Ideologien verzerrt wurde.

Inspiriert von klassischen Horrortiteln kombiniert das Spiel Erkundung, Stealth-Gameplay und kampfbasierte Mechaniken, während die Spieler die verstörenden Geheimnisse dieser bedrohlichen Umgebung aufdecken.