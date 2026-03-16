The 9th Dragon vorgestellt

Publisher HeadUp Games und Entwickler FrameOver kündigen "The 9th Dragon" für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC an. Einen begleitenden Trailer hat man auch im Gepäck.

"The 9th Dragon" versetzt uns in das neonbeleuchtete Hongkong der 1980er-Jahre, in die gefährliche Kowloon Walled City. Wir übernehmen die Rolle von Rookie, einem neuen Mitglied einer Elite-Polizeieinheit, angeführt von Mei, die tiefe Verbindungen zur Unterwelt besitzt.

Wir navigieren nus durch enge Apartments, Gassen und versteckte Korridore, kämpfen mit einem brutalen Nahkampfsystem, setzen Pistolen, Uzis, Schrotflinten und Flammenwerfer ein und nutzen die Umgebung taktisch. Entscheidungen beeinflussen dabei Rookies moralische Ausrichtung, vom Helden bis zum Anti-Helden, und bestimmen ausserdem den Verlauf der Geschichte.

Neben Kämpfen erkunden wir Dächer, Kabel und Seilrutschen, entdecken Geheimnisse, sammeln Comics für frische Kampftechniken und enthüllen versteckte Lore. Rund 20 Gegnertypen und acht Bosse stellen sich in etwa zehn Stunden Spielzeit intensiver Action. Sämtliche Missionen lassen sich zudem erneut spielen, um alternative Wege und Storyverläufe zu erleben.

"The 9th Dragon" hat noch keinen Erscheinungstermin.