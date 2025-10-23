THE A1200: Original-Grösse, -Keyboard und -Nostalgie

Von den Machern des THEA500 Mini kommt nun der THE A1200, eine originalgetreue Nachbildung eines der kultigsten Heimcomputer der frühen 1990er Jahre. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Plaion Replai verbindet der THE A1200 akribische Authentizität mit moderner Innovation und haucht einer wahren Legende der 90er Jahre neues Pixel-Leben ein.

Nach dem weltweiten Erfolg des THEA500 Mini, von dem weltweit über 100'000 Einheiten verkauft wurden, ist es Retro Games Ltd erneut gelungen, die Magie einer Generation einzufangen, die mit Disketten, Pixelkunst und nächtlichen Gaming-Marathons aufgewachsen ist. Der THE A1200, die Maschine, die ein Jahrzehnt mit Kreativität beflügelt hat und nun in neuem Glanz erstrahlt.

"Dieses Gerät war es, das die 90er Jahre für eine ganze Generation von Spielern zum Leben erweckt hat. Mit dem THE A1200 feiern wir diesen unglaublichen Moment in der Geschichte – die Spiele, das Design und die Kreativität, die eine ganze Generation geprägt haben."

Paul Andrews, Geschäftsführer von Retro Games Ltd

Der THE A1200, inklusive Maus und Gamepad, erscheint am 16. Juni 2026 zum Preis von 189.99 €.