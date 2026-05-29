The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Ausführliche Gameplay-Impressionen

Square Enix versorgt uns mit umfangreichen Gameplay-Impressionen aus "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales". Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich fast elf Minuten lang gezeigt, was inhaltlich und spielerisch von "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" zu erwarten sein wird. Dabei werden uns Einblicke in die Story geboten und wir bekommen auch atmosphärische Impressionen von der Spielwelt präsentiert. Dem stets dazu passenden Soundtrack können wir ebenfalls lauschen.

Erst in der vergangenen Woche war eine Prolog-Demo zu "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" erscheint am 18. Juni für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.