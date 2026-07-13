The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Patch für Konsolenversionen kommt

Square Enix hat einen Patch für die Konsolenfassungen von "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" in Aussicht gestellt, der bald erscheinen soll. Auf dem PC ist er schon jetzt verfügbar.

Besagter Patch für "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" fügt eine Option hinzu, um die Stimmen von Support-Charakteren zu deaktivieren. Zudem optimiert er die Tutorials und behebt Bildraten-Einbrüche auf einigen Systemen, wenn Faie anwesend ist. Abschliessend sind auch einige kleine Fehlerbehebungen enthalten.

Erst im Juni waren einige Hintergrundinformationen zum Soundtrack von "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" in Videoform veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" erschien am 18. Juni für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.