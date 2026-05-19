The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Prolog-Demo verfügbar

Square Enix und Entwickler Claytechworks geben bekannt, dass die Prolog-Demo von "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" verfügbar ist. Inhaltliche Informationen zu dem spielbaren Appetithappen hat man auch parat.

Demnach können wir in der Prolog-Demo von "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" das Eröffnungskapitel des kommenden Action-Rollenspiels erleben. Den erzielten Fortschritt dürfen wir in die spätere Vollversion übernehmen.

Zusätzlich stimmt uns ein neuer Trailer auf die Prolog-Demo von "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" ein. Dieser bietet über zwei Minuten lang hauptsächlich atmosphärische Gameplay-Sequenzen aus dem Action-Rollenspiel, die Lust auf mehr machen.

Bereits im April war der offizielle Soundtrack von "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" erscheint am 18. Juni für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.