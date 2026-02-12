The Adventures of Elliot: The Millennium Tales mit Save Data-Boni

Square Enix hat jetzt erklärt, dass "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" sogenannte Save Data-Boni bieten wird. Es lohnt sich also, die Spielstände einiger älterer Titel gut aufzuheben.

Spieler von "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" erhalten demnach Boni, wenn auf demselben System Spielstände bestimmter älterer oder aktueller Titel vorhanden sind bzw. die Käufe in der Plattformhistorie nachweisbar sind. Die Aktion gilt konkret für "Octopath Traveler 0", "Dragon Quest I & II HD-2D Remake", "Bravely Default Flying Fairy HD Remaster", "Various Daylife" und "Triangle Strategy". Die Boni umfassen jeweils spezielle Schwert-Magicite, welche Schadenswerte oder Ladezeiten beeinflussen.

Erst in der vergangenen Wochje waren bei einer Direct-Episode der Erscheinungstermin von "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" enthüllt und ein neuer Release Date Trailer gezeigt worden. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" erscheint am 18. Juni für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.