The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Soundtrack angekündigt

Square Enix hat den offiziellen Soundtrack von "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" in Aussicht gestellt. Genauere Details verriet man gleichzeitig ebenfalls.

Demnach wird der offizielle Soundtrack von "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" ab 24. Juni erhältlich sein. Er wird insgesamt stolze 105 Tracks auf vier CDs umfassen. Die genaue Tracklist können wir an dieser Stelle nachlesen und Vorbestellungen sind bereits jetzt möglich.

Schon im Februar haben wir erfahren, dass "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" einige Save-Data-Boni bieten wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" erscheint am 18. Juni für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.