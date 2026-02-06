The Adventures of Elliot: The Millennium Tales hat einen Releasetermin

Beim gestrigen Nintendo Direct wurde auch der Releasetermin von "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" bekanntgegeben. Demnach wird das Action-Rollenspiel im Juni erscheinen.

Konkret ist "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" ab 18. Juni erhältlich. Die Plattformen, also PS5, Xbox Series X, Switch 2 und der PC, waren ja schon länger bekannt.

Dazu wird uns schon jetzt ein ausführlicher Release Date Trailer zu "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" gezeigt. Dieser erklärt uns über zweieinhalb Minuten lang hauptsächlich die Story und zeigt dazu passende Gameplay-Sequenzen. Der orchestrale Soundtrack hält sich zwar eher im Hintergrund, passt aber wunderbar.

"The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" war im Juli 2025 enthüllt worden.