The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Ausführliches Video

Square Enix hat ein umfangreiches Video zu "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich fast 17 Minuten lang Hintergrundinformationen zum Soundtrack von "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" geboten. So verraten die beiden Komponisten Yuto Moritani and Tomohiro Nakamachi sowie Produzent Naofumi Matsushita etwa ihre Lieblingsstücke daraus und erzählen interessante Anekdoten dazu.

Zuletzt war "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" beim Summer Game Fest Anfang des Monats prominent vertreten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" erschien am 18. Juni für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.