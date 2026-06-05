The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Making-of-Video

Square Enix hat mittlerweile auch ein Making-of-Video zu "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich fast 14 Minuten lang umfangreiche Einblicke in die Entstehung von "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" geboten. Dabei zieht man etwa direkte Vergleiche zu anderen Rollenspielen von Square Enix und zeigt, wie das spielerische Grundgerüst zustande kam. Passendes Gameplay bekommen wir ebenfalls zu sehen.

Erst in der vergangenen Woche waren detaillierte Gameplay-Impressionen aus "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" veröffentlicht worden. Unsere begleitende News findet ihr an dieser Stelle.

"The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" erscheint am 18. Juni für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.