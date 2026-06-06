The Alters: Last Variable - DLC angekündigt

Während alle anderen sich für die Abreise entscheiden, bleibt Jan Scientist auf dem feindseligen Planeten zurück, auf dem er mit seinen Alters gefangen ist, um eine Forschungsarbeit zu verfolgen, die sein Leben verändern könnte. Da dies nicht allein durchgeführt werden kann, bildet es die erzählerische Achse des neuen DLCs für "The Alters".

Als eine 20-stündige Erweiterung, die neue Mechaniken, eine unterirdische Basis zum Bauen und eine verfeinerte Gameplay-Schleife einführt, bei der Teile des Planeten in üppige, oasenähnliche Biome terraformiert werden, lässt "Last Variable" euch eine Crew aus klugen Köpfen befehligen, die wie ihr aussehen, aber nicht immer wie ihr denken und fühlen.

Das Rätsel der Oase zu entschlüsseln, erfordert spezialisierte Analysen von spezialisierten Alters – einem Geologen, Biologen, Chemiker oder Physiker. Doch jeder Jan hat seine eigene Ansicht darüber, was Wissenschaft wirklich bedeutet. Während ihr in eurer unterirdischen Basis in einen jahrelangen Kälteschlaf sinkt und darauf wartet, dass sich die sengende Sonne des Planeten zurückzieht, haben diejenigen, die in den Feldlaboren arbeiten, dieses Privileg nicht. Werden sie, während sie ohne diesen Schutz altern, durch die Vergänglichkeit der Zeit dennoch verändert?

"The Alters: Last Variable" erscheint am 13. Juli für PC und Konsole.