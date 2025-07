The Alters: Entwickler bestätigen KI-Verwendung

Nachdem das Thema besonders in den vergangenen Tagen hohe Wellen schlug, hat sich jetzt auch Entwickler 11 bit studios zur angeblichen KI-Verwendung bei der Fertigstellung von "The Alters" geäussert. Dabei wurde offensichtlich, dass man die entstandenen Wogen vor allem wieder glätten wollte.

So geben die 11 bit studios zunächst einmal unumwunden zu, dass bei der Entwicklung von "The Alters" auch KI zum Einsatz kam. Allerdings wird sofort beschwichtigend gesagt, dass dies lediglich in einem sehr limitierten Rahmen geschah, quasi nur als Platzhalter, und dies auch niemals für das fertige Produkt vorgesehen war. Das komplette Statement können wir an dieser Stelle nachlesen.

Bei "The Alters" handelt es sich um ein Sci-Fi-Spiel mit einer Mischung aus Abenteuer, Survival und Basenbau-Elementen. Wir schlüpfen darin in die Rolle des Arbeiters Jan Dolski, der alternative Versionen seiner selbst erschafft, um von einem Planeten zu entkommen, auf dem sogar die Sonnenstrahlen tödlich sein können.

"The Alters" ist seit 13. Juni für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.