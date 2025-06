The Alters im Launch-Trailer

Was wäre, wenn all eure Entscheidungen nur eine Illusion wären? Diese Frage beschäftigt Jan Dolski, den Protagonisten von "The Alters", im kürzlich veröffentlichten Launch-Trailer für das kommende Sci-Fi-Spiel von 11 Bit Studios. Im Trailer ist der Hit "We Might Be Dead by Tomorrow" der französischen Sängerin Soko zu hören.

Jan Dolski mag der einzige Überlebende einer Bruchlandung auf einem fernen Planeten sein, doch er wird nicht lange alleine bleiben. Um die mobile Basis zu betreiben und dem Planeten zu entkommen, muss er alternative Versionen von sich selbst erschaffen. Diese "Alters" stammen aus Leben, die er nie gelebt hat, und gehen Wege, die er nie eingeschlagen hat. Sie sind entscheidend für sein Überleben, könnten ihm aber grollen, weil einige von ihnen glauben, bessere Versionen seines Lebens geführt zu haben.

Ist die Flucht ein egoistisches Ziel? Werdet ihr die verschiedenen Jans als reine Ressourcen behandeln – oder als autonome Wesen, die Empathie verdienen? In "The Alters" ist das Überleben persönlich.

Die Konzepte für diese neue Idee entstanden und formten sich im Jahr 2020. "The Alters" stellt ein weiteres ehrgeiziges Projekt für 11 Bit Studios dar.

"Mit einem stetig wachsenden Team, der Pandemie, die unsere Arbeitsweise verändert hat, und all den üblichen Herausforderungen der Spieleentwicklung waren die letzten Jahre sowohl kreativ bereichernd als auch voller Hürden.. Doch jetzt, da wir kurz vor der Veröffentlichung stehen, bin ich stolz zu sagen, dass wir ein Spiel geliefert haben, das seiner ursprünglichen Vision treu bleibt – dies ist ganz der Entschlossenheit und dem Talent unseres unglaublichen Entwicklungsteams zu verdanken. Sie haben «The Alters» zum Leben erweckt, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler es endlich erleben."

Tomasz Kisilewicz, der Game Director

"The Alters" erscheint am 13. Juni 2025 für den Computer, Playstation 5, Xbox Series X|S und PC.