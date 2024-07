The Alters: Neuer Trailer

Viele Menschen fragen sich oft: "Was wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte? Was wäre, wenn ich eine andere Chance ergriffen oder einen anderen Weg eingeschlagen hätte?" Diese allgegenwärtige Frage ist oft zentral für unser Leben. Auf seiner zum Nachdenken anregenden Reise in 11 bit studios' kommendem Sci-Fi-Spiel "The Alters" wird der Protagonist Jan Dolski konkrete Antworten auf viele seiner ganz persönlichen "Was wäre wenn"-Fragen des Lebens entdecken.

Diese Antworten werden ihm in Form der alternativen Versionen seiner selbst, der Alters, gegeben. Während er viele körperliche Merkmale und bestimmte Erinnerungen – sowohl angenehme als auch unangenehme – mit ihnen teilt, unterscheiden sich andere Aspekte ihres Lebens stark. Diese Unterschiede führen dazu, dass einige der alternativen Persönlichkeiten selbstbewusster, glücklicher oder erfüllter sind als Jan oder die anderen alternativen Persönlichkeiten. Darüber hinaus kann jeder Alter über bestimmte Fähigkeiten verfügen, die den anderen fehlen und die notwendig sind, um eine gestrandete Kreisbasis zu betreiben und zu erhalten. Nach unerwarteten Komplikationen bei der Mission bittet Jan sie um Hilfe, auch wenn viele nicht verstehen können, wie er so grausam sein kann, sie zum Leben zu erwecken, nur um sie über die grosse Gefahr zu informieren, der sie alle ausgesetzt sind.

Gestrandet auf einem Planeten mit einer tödlichen, sengenden Sonne, die es erforderlich macht, die mobile Basis, in der er lebt, ständig zu verlegen, und mit den Daten aller verstorbenen Besatzungsmitglieder, die nach einer Bruchlandung aus dem Quantencomputer der Basis verschwunden sind, bleibt Jan keine andere Wahl. Als er eine unheimliche Ressource namens Rapidium entdeckt, muss er wichtige Entscheidungen, die sein Leben geprägt haben, ändern – zum Beispiel, ob er zur Universität gehen oder in seiner Heimatstadt bleiben soll, um sich um seine kranke Mutter zu kümmern – und sich den Konsequenzen stellen, und das alles in dem Bemühen, sein Leben zu retten.

"The Alters" wird später in diesem Jahr für 11 PC und Konsolen erscheinen.