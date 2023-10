The Alters: Erstes Gameplay-Video

Der polnische Entwickler 11 bit studios hat heute einen packenden neuen Trailer zu "The Alters", dem rätselhaften Sci-fi-Abenteuer, basierend auf einer brandneuen, eigenen IP, veröffentlicht.

Das Videogewährt einen ersten Blick aufs Gameplay und stellt Protagonist Jan vor: einen einfachen Arbeiter, der – gestrandet auf einem fernen Planeten – vor scheinbar unüberwindbare Herausforderungen gestellt wird. Oder genauer gesagt: der Trailer stellt mehrere Jans vor, alternative Versionen des Protagonisten mit ihren ganz eigenen Lebenswegen, die sie gleichzeitig zu ähnlichen und doch unterschiedlichen Menschen machen. Damit die verschiedenen Jans überleben, ist es unerlässlich, Beziehungen zwischen ihnen aufzubauen.

"The Alters" folgt 11 bits Motto von Unterhaltung mit Tiefgang und mischt Base-Building-Survival mit lebensverändernden Entscheidungen und dem Erkunden der verschiedenen Pfade, die sich dadurch ergeben. Der lebensfeindliche Planet, auf dem Jan seine Bruchlandung hingelegt hat, bewegt sich auf eine riesige Sonne zu, was die Strahlungslevel in die Höhe schiessen lässt. In einem verzweifelten Rennen gegen die Zeit muss Jan die örtlichen Rapidium-Kristalle abbauen, die es ihm erlauben, verschiedene Versionen seiner selbst zu erschaffen: Die "Alters".

Teamwork und die Entwicklung von Expertise in verschiedenen Bereichen sind in der niemals anhaltenden, rollenden Operationszentrale des Spiels unerlässlich. Indem Jan beim Erschaffen seiner Alters unterschiedliche Verzweigungen in seiner Lebensgeschichte auswählt, erhalten sie jeweils einzigartige Fähigkeiten, die nicht nur für das Instandhalten der Basis, sondern auch fürs Kochen, die Herstellung von Werkzeugen für die Oberflächenerkundung oder für das Sammeln essentieller Ressourcen nötig sind.

Die Alters sind jedoch mehr als nur menschliche Ressourcen. Sie sind denkende Wesen mit ihren eigenen Emotionen, Problemen, Zielen und manchmal auch Zweifeln, was den Sinn ihrer eigenen Existenz betrifft. Trotz ihrer Differenzen ist es ihr gemeinsames Ziel, zu entkommen, ganz nach Jans Motto: "Ich schaffe das ganz mit uns allein."

The Alters erscheint 2024 für PC und Current-gen-Konsolen.