The Alters: Kritik von Spielern nimmt zu

Im Laufe der vergangenen Tage hat die Kritik von Spielern an "The Alters" massiv zugenommen. Hauptgrund dafür ist die Verwendung von KI in dem Spiel.

So stösst der Community sauer auf, dass Entwickler 11 bit studios hierauf nicht explizit hingewiesen hat, wobei dies seit Januar letzten Jahres bei Steam vorgeschrieben ist. Im Code von "The Alters" fanden sich demnach Nachweise, dass KI etwa bei Bildern, Texten und der Übersetzung verwendet wurde. Noch ist unklar, welche Folgen dies für das Spiel haben könnte.

Bei "The Alters" handelt es sich um ein Sci-Fi-Spiel mit einer Mischung aus Abenteuer, Survival und Basenbau-Elementen. Wir schlüpfen darin in die Rolle des Arbeiters Jan Dolski, der alternative Versionen seiner selbst erschafft, um von einem Planeten zu entkommen, auf dem sogar die Sonnenstrahlen tödlich sein können.

"The Alters" ist seit 13. Juni für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.