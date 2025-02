The Alters: Neuer Trailer

Die 11 bit studios haben einen frischen Trailer zu "The Alters" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über zweieinhalb Minuten lang ungewöhnliche Einblicke in "The Alters" geboten. So reisst man die berühmte vierte Wand ein und lässt den Hauptcharakter sein eigenes Spiel kommentieren.

Bei "The Alters" handelt es sich um ein Sci-Fi-Spiel mit einer Mischung aus Abenteuer, Survival und Basenbau-Elementen. Wir schlüpfen darin in die Rolle des Arbeiters Jan Dolski, der alternative Versionen seiner selbst erschafft, um von einem Planeten zu entkommen, auf dem sogar die Sonnenstrahlen tödlich sein können.

"The Alters" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X und den PC.