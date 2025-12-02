The Axis Unseen: Termin für die PS5-Version

Publisher Dark Product und Entwickler Just Purkey Games haben einen Erscheinungstermin für die PS5-Umsetzung von "The Axis Unseen" verkündet. Demnach wird die Portierung sogar noch in dieser Woche veröffentlicht.

So ist "The Axis Unseen" schon ab übermorgen auch für Sonys aktuellste Konsole erhältlich. Hier möchte man speziell die Features des DualSense-Controllers und den 3D-Sound der Konsole unterstützen. Exklusivinhalte wird es dagegen offenbar nicht geben.

Zur ebenfalls in Aussicht gestellten Xbox-Portierung von "The Axis Unseen" gibt es dagegen leider keine Neuigkeiten. Diese ist nämlich immer noch ohne Releasetermin.

"The Axis Unseen" erschien bereits am 22. Oktober 2024 für den PC.