The Backrooms 1998 auch für Konsole

Feardemic und das Steelkrill Studio geben bekannt, dass "The Backrooms 1998" auch für die Konsolenwelt umgesetzt wird. Einen atmosphärischen Trailer zu dem Survival-Horror-Titel gibt es ebenfalls zu sehen.

Hier werden wir über zwei Minuten lang auf "The Backrooms 1998" eingestimmt. Dabei wird vor allem das Found-Footage-Element des Horrorspiels hervorgehoben.

In "The Backrooms 1998" übernehmen wir die Rolle eines Teenagers, der versehentlich in die düsteren Tiefen der Backrooms gerät. Das Survival-Horrorspiel setzt dabei auf eine dichte Atmosphäre, in der jede Bewegung Konsequenzen hat. Geräusche spielen eine entscheidende Rolle, da der unsichtbare Feind auf Schritte, Atemgeräusche und umgestossene Objekte reagiert. Selbst das Mikrofon kann genutzt werden, um Schreie oder Geräusche zu übertragen, welche den Gegner anlocken.

"The Backrooms 1998" ist auf dem PC bereits seit dem 26. Mai 2022 im Early Access. Die Versionen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch folgen im weiteren Jahresverlauf.