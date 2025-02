The Backrooms 1998 terminiert

Feardemic und das Steelkrill Studio haben einen Erscheinungstermin für "The Backrooms 1998" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich auch gar nicht mehr lange gedulden.

Konkret ist "The Backrooms 1998" nämlich schon ab morgen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Ein atmosphärischer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

In "The Backrooms 1998" übernehmen wir die Rolle eines Teenagers, der versehentlich in die düsteren Tiefen der Backrooms gerät. Das Survival-Horrorspiel setzt dabei auf eine dichte Atmosphäre, in der jede Bewegung Konsequenzen hat. Geräusche spielen eine entscheidende Rolle, da der unsichtbare Feind auf Schritte, Atemgeräusche und umgestossene Objekte reagiert. Selbst das Mikrofon kann genutzt werden, um Schreie oder Geräusche zu übertragen, welche den Gegner anlocken.

"The Backrooms 1998" ist auf dem PC bereits seit dem 26. Mai 2022 im Early Access.