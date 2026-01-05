The Bagman angekündigt

Publisher Glowstick Entertainment und Entwickler Bad Tasty stellen uns "The Bagman" für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC vor. Einen ersten Trailer bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Bei "The Bagman" handelt es sich um ein klassisches 16-Bit Survival-Horror-Adventure mit Point-and-Click-Struktur, Stealth-Elementen und lkarer Slasher-Ausrichtung. Die Handlung setzt bei einem scheinbar harmlosen Babysitting-Abend an, der für Eloise und ihre Freunde plötzlich in blanken Terror umschlägt.

Während nämlich ein Kind schläft, regt sich etwas Uraltes im Verborgenen und treibt die Ereignisse unaufhaltsam voran. Entscheidungen fallen dann unter Zeitdruck, denn die Welt wartet nicht. Geschehnisse entwickeln sich gleichzeitig auch abseits des eigenen Blickfelds weiter und verändern den Verlauf der Geschichte spürbar.

Wir steuern nicht nur Eloise, sondern geben auch zwei Begleitern konkrete Anweisungen. Diese Figuren handeln zwar eigenständig, bleiben jedoch verwundbar. Ihr Tod ist stets endgültig und beeinflusst mögliche Enden. Verschiedene Pfade führen zu unterschiedlichen Ausgängen, abhängig von zuvor getroffenen Entscheidungen und überlebenden Charakteren.

"The Bagman" hat noch keinen Releasetermin.