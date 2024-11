Kostenloser Online-Koop-Modus für The Binding of Isaac: Rebirth terminiert

Nachdem er bereits seit vergangenem September angekündigt war, hat Entwickler Edmund McMillen den Online-Koop-Modus für "The Binding of Isaac: Rebirth" jetzt auch konkret terminiert. Demnach müssen wir nicht mehr lange darauf warten.

Konkret ist der Online-Koop-Modus für "The Binding of Isaac: Rebirth" ab 18. November verfügbar. Er kann von zwei bis vier Spielern genutzt werden und konnte schon in einigen Betas auf Herz und Nieren geprüft werden. Mit dem zugehörigen Update werden dann auch kleinere Optimierungen an der Spielbalance vorgenommen.

Bei "The Binding of Isaac: Rebirth" handelt es sich um einen zufallsgenerierten Action-Rollenspiel-Shooter mit starken Rogue-Elementen. Wir folgen darin Isaac auf seiner Reise und finden bizarre Schätze, die Isaacs Gestalt verändern, ihm übermenschliche Fähigkeiten verleihen und ihn in die Lage versetzen, Heerscharen von mysteriösen Kreaturen zu bekämpfen und Geheimnisse zu entdecken.

"The Binding of Isaac: Rebirth" ist für PS4, Xbox One, Wii U, New Nintendo 3DS, Vita, iOS und den PC erhältlich.