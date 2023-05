RedDeer Games kündigt "The Blind Prophet" für Switch an. Einen Trailer dazu gibt es auch zu sehen.

Hier werden wir 45 Sekunden lang auf "The Blind Prophet" eingestimmt. Dabei bekommen wir teilweise packende Spielsequenzen zu sehen.

"The Blind Prophet" ist ein Point'n'Click-Adventure, in dem du den Apostel Bartholomeus in göttlicher Mission spielst. Befreie die Stadt Rotbork und trotze dem Bösen, das dort lauert.

"The Blind Prophet" erscheint am 26. Mai.