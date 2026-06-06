The Blood of Dawnwalker: Neue Details

Rebel Wolves präsentieren gemeinsam mit Bandai Namco einen neuen Trailer zu "The Blood of Dawnwalker" sowie einen Teaser, der einen ersten Ausblick auf die zukünftige Ausrichtung der Reihe bietet.

Der CGI-Teaser zeigt, wohin sich die Dark Fantasy-Saga entwickeln wird. Darin ist Protagonist Coen in einer völlig anderen Umgebung zu sehen als bislang gewohnt – in einem modernen Setting des 21. Jahrhunderts. Dies liefert einen ersten Hinweis darauf, wohin die übergreifende Handlung der Reihe letztlich führen wird. Wie Rebel Wolves erklärten, werden die kommenden Teile der "Dawnwalker"-Reihe Jahrhunderte, Kontinente und Kulturen rund um den Globus umspannen.

Der Gameplay-Trailer konzentriert sich hingegen auf Inhalte, die euch ab dem 03. September erwarten. "The Blood of Dawnwalker" erzählt Coens Ursprungsgeschichte und seinen Konflikt mit Brencis, dem Vampirfürsten von Vale Sangora, einer geheimnisvollen Region in den Karpaten. Die Reise endet mit einem abgeschlossenen und eigenständigen Finale, das von den Entscheidungen der Spielenden im Verlauf des Abenteuers geprägt wird. Rebel Wolves bestätigten zudem, dass die Handlung vollständig im 14. Jahrhundert angesiedelt ist und ohne Cliffhanger oder offene Handlungsstränge auskommt:

"Ich habe das Gefühl, dass die heutige Präsentation viele überrascht haben dürfte, die nicht erwartet hatten, dass Coens Geschichte in die Moderne führt. Dennoch möchte ich betonen, dass jeder Teil der Reihe ein eigenständiges Spiel mit einer eigenen Geschichte sein wird – ohne erzählerische Cliffhanger, offene Handlungsstränge oder Zeitreise-Konzepte. Seit der Gründung von Rebel Wolves haben wir immer klar kommuniziert, dass The Blood of Dawnwalker eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählen soll. Jetzt, da wir uns der Veröffentlichung des ersten Kapitels nähern, wollten wir etwas mehr über unsere grössere Vision verraten und andeuten, wohin die Geschichte letztlich führen wird."

Konrad Tomaszkiewicz, Game Director und Mitgründer von Rebel Wolves

"Ich liebe das Potenzial, das in Coen steckt – ebenso wie seine Kräfte und Fähigkeiten als Dämmerblut. Seine Reise beginnt in einer düsteren Fantasy-Welt des 14. Jahrhunderts, einem Setting, das Spielende besonders schätzen. Gleichzeitig bietet uns die einzigartige Kulisse der Karpaten die Möglichkeit, sie immer wieder zu überraschen. Die kommenden Teile einer Saga werden neue Geschichten und Figuren erzählen, spielen jedoch in anderen Epochen, Regionen und Kulturen. Die Entwicklung einer Erzählung in diesem Massstab ist unglaublich erfüllend. Auch wenn der Konflikt zwischen Coen und Brencis in The Blood of Dawnwalker seinen Abschluss findet, werden aufmerksame Spielende Hinweise auf die übergreifende Handlung entdecken, die sich durch die gesamte Saga zieht. Ich würde gerne mehr verraten, aber fürs Erste warten wir besser auf den 03. September – den Tag der Veröffentlichung."

Jakub Szamalek, Narrative Director bei Rebel Wolves

"The Blood of Dawnwalker" wird am 03. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.