The Blood of Dawnwalker: Erweiterungen in Planung

Rebel Wolves hat in Person von CEO Konrad Tomaszkiewicz bestätigt, dass Erweiterungen für "The Blood of Dawnwalker" geplant sind. Erste Details dazu verriet er in diesem Zusammenhang auch.

So erklärt Tomaszkiewicz, dass man momentan einen Zeitplan für kleinere, kostenlose DLCs für "The Blood of Dawnwalker" erstellt. Verbindliche Entscheidungen wurden von den Entwicklern bisher in diesem Bereich aber noch nicht getroffen. Hier wird wohl einiges vom Feedback der Fans nach dem Release des Spiels abhängen.

"The Blood of Dawnwalker" war zuletzt Anfang des Monats beim Summer Game Fest prominent vertreten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Blood of Dawnwalker" erscheint am 3. September für PS5, Xbox Series X und den PC.