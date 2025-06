Rebel Wolves und Bandai Namco Entertainment haben einen ausführlichen Gameplay Deep Dive zu "The Blood of DawnWalker" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Das im Trailer gezeigte Material wurde auf einem PC aus dem aktuellen Pre-Beta-Build von "The Blood of DawnWalker" aufgenommen und spiegelt den Entwicklungsstand zum heutigen Zeitpunkt wider – ohne nachträgliche Bearbeitung oder visuelle Nachbesserungen. Besagtes Material stellt also nicht die finale Qualität oder den endgültigen Feinschliff des Titels dar. Rebel Wolves legt grossen Wert auf transparente und ehrliche Kommunikation und zeigt das Spiel bewusst in seinem aktuellen Produktionszustand. Ziel ist es, uns einen realistischen Eindruck davon zu vermitteln, wie sich das Projekt im Laufe der weiteren Entwicklung verändern und verbessern wird.

Bei "The Blood of DawnWalker" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel für Einzelspieler, welches in einer düsteren Fantasy-Welt im Europa des 14. Jahrhunderts angesiedelt ist. Wir schlüpfen darin in die Rolle von Coen, einem namensgebenden "Dawnwalker", der tagsüber ein Mensch und nachts ein Vampir ist. Der Titel bietet eine offene Welt, eine tiefgründige Geschichte und ein starkes Augenmerk auf Entscheidungen und deren Auswirkungen auf die Spielwelt.

"The Blood of DawnWalker" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.