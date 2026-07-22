The Blood of Dawnwalker: Umfangreiches Gameplay

Publisher Bandai Namco und Entwickler Rebel Wolves haben ausführliche Gameplay-Impressionen aus "The Blood of Dawnwalker" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier sind sie:

Hier wird uns über acht Minuten lang eine Quest aus "The Blood of Dawnwalker" gezeigt. Bei deren Präsentation, der generellen Struktur und dem Kampfsystem werden durchaus Erinnerungen an Genrekollegen wie etwa "The Witcher 3: Wild Hunt" oder "Crimson Desert" geweckt.

Erst vorgestern war offiziell bestätigt worden, dass die physische Version von "The Blood of Dawnwalker" auch eine Disc enthalten wird. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Blood of Dawnwalker" erscheint am 3. September für PS5, Xbox Series X und den PC.