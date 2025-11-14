The Blood of Dawnwalker: Zweiter Gameplay Overview

Rebel Wolves und Publisher Bandai Namco Entertainment haben einen zweiten Gameplay Overview zu "The Blood of Dawnwalker" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

In besagtem zweitem Gameplay Overview zu "The Blood of Dawnwalker" sind zahlreiche, von der Community gewünschte Verbesserungen zu sehen. Unter anderem wurden dabei Anpassungen am Kampfsystem und der Kamerapositionierung vorgenommen. Das neue Gameplay-Material wird von Ariana Siarkiewicz, Teil des Autoren-Teams bei Rebel Wolves, kommentiert und zeigt Coen unter anderem beim Erkunden der Kathedrale von Svartrau. Dabei stehen die packenden Kämpfe gegen Menschen und Monster im Fokus. Zudem werden Details zur Lore im Spiel enthüllt.

Der erste Gameplay Overview zu "The Blood of Dawnwalker" war im Juni veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

The Blood of Dawnwalker" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.