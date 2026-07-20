The Blood of Dawnwalker: Klarheit zur physischen Version

Publisher Bandai Namco und Entwickler Rebel Wolves haben jetzt für Klarheit bezüglich der verpackten Version von "The Blood of Dawnwalker" gesorgt. Diese dürfte vor allem Sammler erfreuen.

So bestätigte zunächst Game Director Konrad Tomaszkiewicz, dass die physische Fassung von "The Blood of Dawnwalker" eine Disc enthalten wird. Bandai Namco ergänzte dann später, dass auf dieser auch sämtliche Daten vorhanden sein werden. Die Installation des Day-One-Patches wird aber trotzdem empfohlen.

Schon im Juni hatte Rebel Wolves bestätigt, dass Erweiterungen für "The Blood of Dawnwalker" in der Mache sind. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Blood of Dawnwalker" erscheint am 3. September für PS5, Xbox Series X und den PC.