The Blood of Dawnwalker: Übernahme des Spielstands möglich

Mittlerweile steht fest, dass die Übernahme des Spielstands von "The Blood of Dawnwalker" möglich sein wird. Dies wurde jetzt von offizieller Seite bestätigt.

Demnach haben sowohl Entwickler Rebel Wolves als auch Publisher Bandai Namco Entertainment inzwischen erklärt, dass wir unseren Speicherstand aus "The Blood of Dawnwalker" in kommende Teile der Reihe übernehmen können. Unklar ist bisher noch, wie umfangreich der Transfer der Daten ausfällt und was uns in besagten Titeln dann genau zur Verfügung stehen wird.

Erst gestern waren ausführliche Gameplay-Impressionen aus "The Blood of Dawnwalker" veröffentlicht worden. In diesem Rahmen zeigte man uns eine Quest aus dem kommenden Action-Rollenspiel. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"The Blood of Dawnwalker" erscheint am 3. September für PS5, Xbox Series X und den PC.