The Blood of Dawnwalker: Neue Details enthüllt

Rebel Wolves und Bandai Namco Entertainment haben Informationen zum Dark-Fantasy-Open-World-Action-RPG "The Blood of Dawnwalker" veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 03. September 2026 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S und kann ab sofort digital sowie physisch vorbestellt werden.

Der Story-Trailer präsentiert Charaktere, die euch auf eurer Reise begegnen und als Verbündete oder Gegner fungieren.

In über zehn Minuten Gameplay-Material aus der PC-Version seht ihr handlungsgetriebene Aktivitäten. Durch Erkundung schaltet ihr neue Fähigkeiten frei und deckt Geheimnisse auf. Eure Taten beeinflussen dabei das Mächtegleichgewicht im Tal, da jede Handlung Konsequenzen hat. Teammitglieder von Rebel Wolves erklären dazu die verschiedenen Mechaniken und Story-Details.

Ein Behind-the-Scenes-Video zeigt die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen UFC-Champion Jan Blachowicz. Er steuerte die Motion-Capturing-Aufnahmen für den Antagonisten Bakir bei, um den Kampfszenen Authentizität zu verleihen.

Neben der Standard Edition und der physischen Day-1-Edition gibt es die Eclipse Edition mit digitalen Boni wie einem Weltenkompendium, dem Soundtrack und einem Comic. Zudem wurde eine limitierte Collector’s Edition angekündigt.

Ihr schlüpft in die Rolle von Coen, einem "Dämmerblut", im Europa des 14. Jahrhunderts. Als Wesen zwischen Mensch und Vampir versucht ihr, eure Familie vor dem Vampirfürsten Brencis zu retten. Das Spiel nutzt die Unreal Engine 5 und setzt auf ein System, bei dem eure Entscheidungen sowohl die Geschichte als auch den Spielverlauf formen.

"The Blood of Dawnwalker" ist das erste Spiel von Rebel Wolves und wird in Unreal Engine 5 entwickelt. Das Spiel erscheint am 03. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.