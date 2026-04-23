The Blood of Dawnwalker: Neue Details in Aussicht

Rebel Wolves hat frische Details zu "The Blood of Dawnwalker" in Aussicht gestellt. So können wir uns nächste Woche auf den Stream des Road to Launch Events freuen.

Besagter Stream zu "The Blood of Dawnwalker" wird am 28. April um 18 Uhr starten und kann auf den üblichen Kanälen verfolgt werden. Ein Teaser stimmt uns jetzt schonmal 36 Sekunden lang mit In-Game-Sequenzen darauf ein.

Neben der Bekanntgabe des Releasedatums von "The Blood of Dawnwalker" wird das Studio während des Events neues Gameplay veröffentlichen, welches sich auf die offene Welt des Spiels fokussiert, sowie einen neuen Story-Trailer, die Systemanforderungen, Editionen des Titels und mehr enthüllen. Das Road to Launch Event wird in Englisch abgehalten (mit verschiedenen verfügbaren Untertiteloptionen) und kann co-gestreamt werden. Rebel Wolves lädt jeden dazu ein, teilzunehmen und die Erfahrung mit anderen zu teilen, handelt es sich doch um die bislang wichtigsten Details zu dem Spiel.

"The Blood of Dawnwalker" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.