The Blood of Dawnwalker: Neues Video

Pünktlich zum Januar-Vollmond, auch bekannt als der "Wolfsmond", präsentiert Bandai Namco Entertainment in einem neuen Video weitere Einblicke in "The Blood of Dawnwalker". Ihr bekommt darin einen Vorgeschmack auf Spielinhalte, Cover-Artwork, Musik und mehr.

Der Teaser zeigt Charaktere, die eine zentrale Rolle in dem Abenteuer spielen werden, sowie bisher ungesehene Schauplätze aus der geheimnisvollen Spielwelt Vale Sangora. Das darin enthaltene Gameplay-Material stammt aus der aktuellen PC-Beta-Version des Spiels.

Zusammen mit dem neuen Teaser enthüllt Rebel Wolves ausserdem das offizielle Cover-Artwork des Spiels. Es zeigt den Protagonisten Coen – einen Dawnwalker, bei Tag ein Mensch, bei Nacht ein Vampir – vor einer Sonnenfinsternis. Das Artwork ist ein Hinweis auf die entscheidende Rolle, die beide Himmelskörper in der Welt von "The Blood of Dawnwalker" spielen.

Rebel Wolves stellt zusätzlich das musikalische Hauptthema vor, kreiert vom leitenden Komponisten des Studios Nikola Kolodziejczyk. Aufgenommen wurde das Stück während einer Studiosession, bei der es vom AUKSO Kammerorchester aus Tychy aufgeführt wurde.

"Das musikalische Thema stützt sich stark auf Klänge und Instrumente, die mit dem Ort und der Zeit des Spiels verbunden sind – dem 14. Jahrhundert am Fusse der Karpaten. Wir wollten dieser Epoche und ihren Menschen Tribut zollen und dabei so nah wie möglich an der historischen Authentizität bleiben."

Nikola Kolodziejczyk, Komponist

"The Blood of Dawnwalker" wird von Rebel Wolves in Unreal Engine 5 entwickelt und erscheint 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.