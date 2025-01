Wie bereits im Dezember angekündigt, haben Bandai Namco und Rebel Wolves jetzt "The Blood of Dawnwalker" offiziell vorgestellt. Besagtes Studio wurde unter anderem von Konrad Tomaszkiewicz, dem Director von "The Witcher 3: Wild Hunt", mitgegründet

Bei "The Blood of Dawnwalker" handelt es sich um das erste Kapitel der Dark-Fantasy-Saga von Rebel Wolves. Wir schlüpfen darin in die Rolle von Coen, einem jungen Mann, welcher in einen Dawnwalker verwandelt wird. Er ist dadurch weder Mensch noch vollständig Vampir. Es bleiben ihm somit 30 Tage und Nächte, um seine Familie zu retten, oder Rache an demjenigen zu nehmen, der Schuld an seinem Zustand ist.

Die Entscheidungsfreiheiten im Gameplay von "The Blood of Dawnwalker" werden von Coens Dasein widergespiegelt. Je nach Tageszeit stehen und dabei verschiedene Fähigkeiten und Geschichten zur Verfügung. Es muss etwa entschieden werden: Kämpfen wir, um die Menschheit zu retten oder geben wir uns ganz unseren dunklen Kräften hin? Einen kinoreifen Trailer zu dem Spiel gibt es sogar schon jetzt zu sehen.

"The Blood of Dawnwalker" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache, aber momentan unterminiert. Gameplay daraus wird es aber bereits im Sommer zu sehen geben.