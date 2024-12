The Blood of the Dawnwalker: Game-Reveal-Event angekündigt

Bandai Namco Entertainment Europe und das Entwicklungsstudio Rebel Wolves kündigen an, beim offiziellen Game Reveal Event zu "The Blood of the Dawnwalker" mehr Informationen zum kommenden Dark-Fantasy-Narrative-Sandbox-Action-RPG zu enthüllen. Das Spiel ist das erste Kapitel der neuen Rollenspiel-Saga von Rebel Wolves, mit starkem Fokus auf Story und Erzählung, und wird in Unreal Engine 5 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S entwickelt.

Am 13. Januar 2025, 22:00 Uhr wird das offizielle Blood of the Dawnwalker Game Reveal Event live aus dem Studio von Rebel Wolves auf Twitch.tv übertragen.

Beim "Blood of the Dawnwalker"-Game-Reveal-Event wird gezeigt, wie das mittelalterliche Europa des 14. Jahrhunderts Legenden durch die Augen von Dawnwalker begegnet. Zuschauende erfahren mehr über Vale Sangora und dessen turbulente Geschichte, natürlichen Landschaften und geheimen Einwohner. Das Event umfasst die Premiere eines CGI-Trailers, der die Eröffnung des Spiels darstellt, sowie die Vorstellung der Grundpfeiler und Hauptkonzepte, darunter Ursprünge, Welt, Lore, Erzählung und Kunst. Ein kurzer Einblick ins Gameplay wird ebenfalls gewährt.

Das Game Reveal Event dauert etwa 45 Minuten.