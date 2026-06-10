The Boys: Trigger Warning für die PSVR2

ARVORE und Sony Pictures Entertainment (SPE) haben die Veröffentlichung von "The Boys: Trigger Warning" auf PlayStation VR2 angekündigt und bringen damit den schwarzen Humor, die ungezügelte Gewalt und die Superhelden-Korruption der Franchise zu einer ganz neuen Zielgruppe von euch. Das Stealth-Action-Adventure ist ab sofort auf PlayStation VR2-Headsets erhältlich und wirft euch kopfüber in das Universum von "The Boys". Es bietet die Sprechrollen von Laz Alonso (Mother’s Milk), Jensen Ackles (Soldier Boy), Colby Minifie (Ashley Barrett) und P.J. Byrne (Adam Bourke).

"Wir freuen uns, The Boys: Trigger Warning endlich auf der PlayStation VR2-Plattform zu veröffentlichen und euch eine neue Möglichkeit zu geben, die intensive und verrückte Welt von The Boys zu erleben. Wir wussten schon immer, dass das PlayStation-Publikum gut zu der fesselnden Erzählung und der übertriebenen Action passt, die das Herzstück von The Boys: Trigger Warning bilden, daher ist es lohnend, die Vision unseres Teams auf noch mehr von euch auszuweiten. Wir können es kaum erwarten, dass ihr eintaucht, und hoffen, dass ihr es geniesst, direkt in das Chaos von The Boys einzusteigen."

Ricardo Justus, Gründer und Studioleiter bei ARVORE