Neue Features zu The Bustling World gezeigt

Publisher Lightning Games und Entwicklerstudio FireWo Games haben einen neuen Trailer zu "The Bustling World" geteilt. Der Fokus des Trailers liegt auf den neuen Features des Open-World-RPGs, das im alten China spielt. Neben dem Trailer findet ihr weiter unten auch eine Beschreibung des PC-Spiels:

Über The Bustling World

"In dieser alten Welt erwarten dich grenzenlose Möglichkeiten. Entscheide dich für ein ruhiges Leben, arbeite, treibe Handel und gründe eine Familie. Oder befriedige dein unstillbares Verlangen nach Reichtum, Status und militärischer Macht. Begib dich auf waghalsige Reisen, erforsche, erlebe Abenteuer, lüfte Geheimnisse, bekämpfe Verbrecher und rekrutiere Helden. Oder strebe mit Einflussnahme, Stadtplanung, politischen Entscheidungen, diplomatische Bemühungen und Erweiterung deines Hoheitsgebiets nach dem Gipfel der Macht.

Game Features

Dynamische Welt und Charaktere

Tauche in eine Welt ein, in der jede Entscheidung das Spielgeschehen beeinflusst. Die Einwohner haben einzigartige Attribute und familiäre Bindungen und prägen durch deine Interaktionen das Stadtbild auf dynamische Weise. Sie treffen ihre eigenen Entscheidungen, z. B. zu Hause zu bleiben, zur Arbeit zu gehen, sich zu amüsieren, die Stadt zu wechseln, Häuser zu bauen, Geschäfte zu führen, ihre Familie zu rächen, vor dem Krieg zu fliehen usw.

Landwirtschaft und Viehzucht

Bewirtschafte einen Bauernhof mit über 60 Pflanzensorten aus alten Zeiten. Achte auf ihre unterschiedlichen Bedürfnisse in Bezug auf Boden, Wasser und Temperatur, damit sie optimal gedeihen. Knüpfe ein Band mit mehr als 30 Kreaturen und verwandle sie in mächtige Verbündete, um auf ihnen zu reiten oder sie im Kampf zu benutzen. Züchte und trainiere Tiere, um Mutationen zu erzeugen, und entdecke hochentwickelte Arten in der Wildnis.

Unternehmerische Aktivitäten

Erkunde eine belebte Stadtlandschaft und entdecke verschiedene lukrative Berufe. Steige die Erfolgsleiter hinauf, indem du dynamische Firmen gründest und leitest und deine Konkurrenten strategisch ausmanövrierst. Stelle Personal ein und verwalte verschiedene Geschäfte, die mit dem Alltagsleben der Menschen zu tun haben. Führe Werbeaktionen durch, eröffne Filialen oder verwende listige Methoden, um deine Wettbewerber auszustechen, dein Unternehmen auszubauen und reich zu werden.

Frequentiere die Jianghu-Fraktionen

Begib dich auf eine Quest durch die Wildnis, bekämpfe wilde Kreaturen und birg Kriegsschätze. Werde zum Kopfgeldjäger, verfolge Flüchtige und entdecke vergessene Ruinen mit versteckten Schätzen. Lerne die Jianghu-Fraktionen, unterirdische Spielhöllen, geheime Banken, Verbrecherhochburgen und abgelegenen Kampfkunstschulen kennen. Handle mit ihnen, erlerne einzigartige Kampfkunsttechniken, decke Geheimnisse auf, manipuliere verschiedene Fraktionen oder schliesse dich ihnen an, eliminiere sie oder baue sie wieder auf. Als Anführer rekrutierst du Helden, gründest Söldnerlegionen, arbeitest mit den Fraktionen zusammen und erweiterst deine Macht.

Errichte ein Anwesen

Erschaffe mit einem raffinierten Bausystem mit fast 2.000 Komponenten einzigartige Stadtlandschaften. Ausserdem bietet das Spiel fast 1.000 liebevoll gestaltete Gegenstände und Artefakte, darunter Möbel aller Art, feines Porzellan, berühmte Gemälde und mehr. Handle damit auf dem Markt und profitiere von den Preisschwankungen. Nachdem du zum Verwalter einer Fraktion geworden bist, kannst du auch die Stadtplanung übernehmen und die Bauprojekte der einzelnen NPCs beaufsichtigen.

Strategie und Simulation

Erkläre unbesetzte Gebiete zu deinem Herrschaftsbereich oder unterwirf Städte mit kalkulierten Angriffen, um dein Gebiet zu vergrössern. Verwalte eine Reihe von Fraktionspolitiken in den Bereichen Militär, Kultur, Wirtschaft und Forschung und schalte strategische Karten zur Verbesserung der Stadtentwicklung frei. Wenn es verschiedene Städte zu verwalten gibt, kannst du diese Massnahmen auch anpassen, um ein Gleichgewicht herzustellen.

Die Kunst der Diplomatie

Begib dich in den komplexen Dschungel der Diplomatie, in dem Geografie, militärische Macht und Bevölkerungsdynamik die Beziehungen zu NPC-Fraktionen bestimmen. Zeige Verhandlungsgeschick, treibe Handel und nutze Drohungen, Kriege, Bündnisse und Spionage, um deine Interessen durchzusetzen. Auch die Fraktionen der NPCs werden Entscheidungen treffen, die auf den komplizierten Beziehungen der verschiedenen Städte beruhen, wodurch jeder Spieldurchgang zu einem neuen Erlebnis wird.

Unterhaltung und soziale Beziehungen

Gehe einer Reihe von Freizeitaktivitäten nach – von Minispielen bis hin zu Kochwettbewerben und Kampfsportevents. Baue Verbindungen zu NPCs auf, schmiede Bündnisse oder bringe Chaos in das Leben anderer.

Kunsthandwerk aus der Antike

Belebe alte Handwerkstechniken wieder – von der Kochkunst über die Textilverarbeitung bis hin zur Metallurgie. Beginne mit der handwerklichen Arbeit und gehe zur Massenproduktion über, indem du Fachkräfte und effektive Produktionslinien einsetzt.

Atemberaubende handgemalte Grafiken

Bewundere die akribische Kunst, die in der 3D-Struktur des Spiels steckt und ein Beweis für die Pracht handgezeichneter Grafiken ist. Dich erwarten mehr als 5.000 handgemalte Elemente, die auf antiken Kunstwerken und literarischen Schätzen beruhen. Schmücke die Charaktere mit wunderschön nachgebildeter traditioneller Kleidung aus China, die sich elegant mit der Anmut authentischer Physiksimulationen bewegt."