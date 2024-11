PlayStation 5 Pro Update für The Callisto Protocol

Sony gibt bekannt, dass auch "The Callisto Protocol" ein PlayStation 5 Pro Update erhalten hat. Einen schicken Trailer dazu hat man ebenfalls parat.

Demnach kann "The Callisto Protocol" auf der PlayStation 5 Pro jetzt in 8K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde gespielt werden kann. Dasselbe ist etwa bereits bei "No Man's Sky" von Hello Games möglich.

"The Callisto Protocol" spielt im Jahr 2320 auf Jupiters totem Mond Callisto und zwingt Spieler, aus dem Hochsicherheitsgefängnis Black Iron Prison zu entkommen und die Geheimnisse der United Jupiter Company aufzudecken. Spieler müssen ihre Umgebung absuchen und ihre Taktik anpassen, indem sie eine Mischung aus Fern- und Nahkampf einsetzen, um einen Ausbruch zu überleben, der Callisto ins Chaos gestürzt hat.

"The Callisto Protocol" erschien am 2. Dezember 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.