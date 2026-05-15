The Caribou Trail für PS5 verschoben

Entwickler und Publisher Unreliable Narrators gibt bekannt, dass sich der Release der PS5-Version von "The Caribou Trail" nach hinten verschiebt. Aber keine Angst, einen neuen Erscheinungstermin dafür gibt es schon.

Demnach wird "The Caribou Trail" jetzt am 7. Juli für die aktuellste Sony-Konsole veröffentlicht. Eigentlich sollte es schon gestern soweit sein. Ein Grund für die Verzögerung wird nicht genannt, aber vielleicht bestehen Probleme beim Zertifizierungsprozess oder es tauchte in letzter Minute ein schwerwiegender Bug auf.

Die PC-Fassung von "The Caribou Trail" ist hiervon nicht übrigens betroffen, denn sie konnte, wie ursprünglich vorgesehen, gestern veröffentlicht werden. Den zugehörigen Launchtrailer können wir uns folglich ebenfalls ansehen.

"The Caribou Trail" war im Februar angekündigt worden.