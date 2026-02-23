The Caribou Trail für PS5 & PC enthüllt

Two Falls und Entwickler Unreliable Narrators kündigen "The Caribou Trail" an. Einen Trailer dazu hat man auch parat.

"The Caribou Trail" erzählt aus der Ego-Perspektive von Fisher, der im Jahr 1915 seine ruhige Hafenstadt in Neufundland verlässt, um sich mit Freunden dem britischen Kriegsdienst in Gallipoli anzuschliessen. Statt eines kurzen Abenteuers erwartet die jungen Männer dann aber Schmutz, Verlust und seelische Belastung. Der Titel verbindet historische Zeugnisse mit fiktionalen Elementen und beleuchtet eine selten dargestellte Front des Ersten Weltkriegs, von der Landung bis zur Evakuierung.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht der Sieg, sondern das Durchhalten. Wir erleben darin nämlich Aufklärungsmissionen im Niemandsland, durchtrennen Stacheldraht, stellen Scharfschützen und sichern den Rückzug. Zwischen Gefechten rückt das Leben im Lager in den Fokus: Gemeinsames Kochen, Gespräche am Feuer und kleine Rituale, die Halt geben. Freundschaft und Humor prägen zudem den Alltag ebenso wie schwierige Entscheidungen, etwa ob ein Schuss fällt oder nicht.

Figuren wie etwa der draufgängerische Gordon und der verträumte Lonnie verleihen der Geschichte Persönlichkeit. Folklore und psychologischer Horror durchziehen die Nächte, wenn Schatten und Erzählungen Realität und Einbildung verschwimmen lassen. Ein atmosphärischer Soundtrack und eine stilisierte, von Archivfotografie inspirierte Optik unterstreichen ausserdem die emotionale Wucht dieser Erfahrung.

"The Caribou Trail" erscheint in diesem Jahr für PS5 und PC. Für letztere Plattform ist schon jetzt eine spielbare Demo verfügbar.